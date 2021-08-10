Тирана, 10 августа, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Инициатива Open Balkan — это не только путь в процветающее будущее албанской нации, но и новая возможность для того, чтобы добиться признания Косово со стороны Сербии. Об этом написал премьер-министр Албании Эди Рама на своей странице в «Фейсбуке» 10 августа.

Bundesministerium für Europa Премьер-министр Албании Эди Рама

По словам Рамы, эта инициатива также стирает границу между Албанией и Косово.

Рама добавил, что лидеры сепаратистского Косово, которые отказываются присоединиться к инициативе Open Balkan, «нервируют своих союзников». Он напомнил, что «Косово победило в войне благодаря неразрывному союзничеству США с главными европейскими странами».

Также Рама критиковал руководство сепаратистского Косово за неконструктивную позицию в диалоге с Белградом. «Может ли Косово достичь мира и процветания, так же, как и весь албанский народ, если диалог с Сербией превратят в монолог?», — задался вопросом Рама.

Напомним, что действующее руководство сепаратистского Косово отказалось от участия в инициативе создания региональной зоны свободной торговли под названием Open Balkan, так как считает, что этот проект может только отдалить страны региона от достижения основной цели — полноправного членства в Евросоюзе.