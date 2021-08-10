Кукес, Албания, 10 августа, 2021, 23:23 — ИА Регнум. Глава албанского муниципалитета Кукес Сафет Джичи 10 августа заявил, что пожары в муниципалитете по-прежнему активны и с трудом поддаются контролю, причем сильный ветер только усугубляет ситуацию.

SUHEJLO Силы Безопасности Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в борьбе с пожарами принимает участие авиация и части сил безопасности Косово: совместными усилиями албанцам удается сдерживать огонь.

Самая сложная ситуация наблюдается в районе Калимашского тоннеля, где гора Тирра за сутки оказалась полностью объята пламенем, однако Джичи выразил надежду на то, что, благодаря помощи из Косово, пожары будут локализованы уже через два-три дня.