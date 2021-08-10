Дагестан, 12 сентября, 2014, 16:38 — ИА Регнум. Нейтрализованные накануне в Табасаранском районе Дагестана члены НВФ опознаны. Как сообщили ИА REGNUM 12 сентября в пресс-службе СК РФ по региону, ими оказались Физули Мирзаханов и Джафар Ханмагомедов, которые входили в диверсионно-террористическую группу «Южная».

По данным следствия, Мирзаханов находился в розыске за участие в незаконном вооруженном формировании и совершении террористического акта в селе Хучни Табасаранского района у здания местного отдела полиции в сентябре 2013 года. По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов СК РФ по Дагестану возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных УК РФ «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих» и «незаконный оборот оружия».

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, проверяется причастность убитых бандитов к совершению других преступлений.

Напомним, вооружённые бандиты были обнаружены в горно-лесистой местности вблизи населённых пунктов Узул и Хужни в ходе проведения спецмероприятий в рамках режима КТО, введенного 11 сентября с 14:00 на территории Табасаранского района. Открыв стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, преступники попытались скрыться и были убиты в ходе завязавшегося скоротечного боя. На месте происшествия обнаружены оружие и боеприпасы.