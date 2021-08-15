Скопье, , 18:02 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 15 августа заявила, что «без единого сомнения или ограничения» дала свое согласие на размещение нескольких тысяч афганских беженцев в республике.

Вьоса Османи Facebook.com/VjosaOsmaniMP

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная операция боевиков в Афганистане — все новости»

На своей странице в социальной сети Facebook Османи заявила, что дала свое согласие из гуманитарных соображений, ведь «не должно закрывать дверей перед теми, кто без вины были вынуждены оставить свои дома». Политик также отметила, что разрешение на размещение беженцев было дано из уважения к международному праву и США.

Несколько тысяч беженцев будут размещены в Косово и других странах на срок от 12 до 14 месяцев, до тех пор, пока не будет дано согласие на выдачу им американской визы. За укрытие беженцев США предлагают странам политико-экономические преференции. На такую заботу со стороны Вашингтона, однако, могут рассчитывать лишь те афганцы, которые сотрудничали с американскими войсками.

Читайте ранее в этом сюжете: США предлагают Косово преференции в обмен на укрытие афганских беженцев