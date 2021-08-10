Скопье, 10 августа, 2021, 23:06 — ИА Регнум. В центре по управлению кризисами 10 августа сообщили о том, что в Северной Македонии удалось взять под контроль шесть пожаров, еще шесть продолжают разрастаться.

Цитата из кф «Хищник». реж Джон МакТирнан. 1987. США В огне

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, частично взят под контроль пожар в районе деревни Будинарца в Берово. Пожар в муниципалитетах Сарай, Делчево, Ранковец, Манастир, Старый Нагорич и Пилепе удалось локализовать.

В борьбе с огнем принимают участие 130 помощников из Австрии, 48 из Словении и 25 из Болгарии, а также полиция, армия, местные жители и, конечно, пожарные.