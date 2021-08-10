Скопье, , 22:55 — REGNUM Правительство Северной Македонии 10 августа рассмотрело и одобрило отчет о переговорах о подписании соглашения о военно-финансовом сотрудничестве с правительством Турции.

ВС Турции в Сирии Минобороны Турции

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Северная Македония получит от Турции 100 миллионов лир или 11,5 миллионов долларов США на закупку военного оборудования.

Закупки оборудования, естественно, будут производиться в Турции. Напомним, Северная Македония и Турция с 2020 года являются странами-партнерами по НАТО.

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