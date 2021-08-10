Афины , 10 августа, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Российский самолет Ил-76 приземлился в Греции, куда был направлен на тушение лесных пожаров, сообщает 10 августа агентство РИА Новости.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Греция

Самолет совершил посадку в международном аэропорту Элефтериоса Венизелоса возле Афин, где его встретили сотрудники посольства России в Греции, представители греческой гражданской защиты и пожарной службы. Ожидается прибытие второго российского самолёта Ил-76, а также самолёта Ан-124, на борту которого будут доставлены два противопожарных вертолёта Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, эта авиатехника с экипажами была направлена в Грецию по поручению президента России Владимира Путина после экстренной просьбы о помощи со стороны греческого правительства.

Напомним, в Греции продолжаются сильнейшие природные пожары, в результате которых выгорели несколько десятков тыс. гектаров полей и лесов.