Москва, 10 августа, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Солистка белорусско-российской поп-рок-группы IOWA Екатерина Иванчикова в своих социальных сетях рассказала о релизе новой песни под названием «Не понимаю», записанная совместно с певицей Tayoka с лейбла Скриптонита. Последний стал автором композиции и выпустил ее на своем лейбле Musica36.

Насилие

Посыл песни направлен против эмоционального насилия, а средства с цифровых продаж сингла будут направлены в фонд «Насилию нет». Певица Екатерина Иванчикова рассказала, что связывает с песней личный опыт. В юности артистка подвергалась эмоциональному прессингу со стороны своего партнера, который, по словам солистки IOWA, выдавал тотальный контроль за свою заботу. «Эта синергия музыкантов родила нечто новое, шаманское, затягивающее», — высказалась о проделанной работе певица.

https://www.instagram.com/p/CSY_CejgdAq/

Напомним, что ранее Катя IOWA выпустила другую совместную композицию с исполнительницей Ёлка, их дуэтная работа получила название «Яблоко».