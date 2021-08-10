Лондон, 10 августа, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Модель Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа, и актёр Остин Батлер состоят в отношениях. Об этом 10 августа пишет издание Spletnik.

Georges Biard Лили-Роуз Мелоди Депп

По данным СМИ, модель и актёр проводили вместе время в Лондоне (Великобритания). Они вместе отужинали в ресторане, после чего отправились на прогулку по городу.

Ранее Лили-Роуз Депп состояла в отношениях с актёром Тимоти Шаламе. Пара встречалась более одного года, однако весной 2020 года СМИ сообщили об их расставании.