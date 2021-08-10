Бишкек, 10 августа, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Российский «Институт Гидропроект» открывает свой новый филиал в столице Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «РусГидро».

Energo.gov.kg Киргизия. Токтогульская ГЭС

Отмечается, что договоренность с правительством республики о получении институтом статуса консультанта по реализации Программы развития малой гидроэнергетики «Зеленый миллиард» была достигнута еще в феврале 2021 года.

Первоочередные планы сотрудничества предусматривают создание мастер-плана освоения гидроэнергетических ресурсов Киргизии, изучение текущего состояния имеющихся гидротехнических сооружений, исследование перспективных створов рек, проектирование новых гидроэнергетических объектов, а также консультирование правительства в области развития энергетики страны.

«Планируется создание рабочей группы с участием профильных министерств и ведомств, которая разработает механизм взаимодействия, в том числе по вопросу создания Объединенной энергетической системы Центральной Азии», — подчеркивает генеральный директор АО «Институт Гидропроект» Евгений Беллендир.

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