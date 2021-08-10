Москва, 10 августа, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Ирина Чиркова подала в суд на лидера ЛДПР Владимира Жириновского, публично обвинившего ее в воровстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Жириновский

«Этот политик позволял себе подобные высказывания в мой адрес и раньше, как раз во время различных предвыборных кампаний, начиная с 2016 года. Во время выборов заниматься судебными делами мне было некогда, а после выборов обида угасала. Но сейчас чаша терпения переполнилась […] Наши требования просты — чтобы Жириновский признал свои слова ложью и опроверг сказанное», — написала Чиркова в соцсетях.

Иск о защите чести и достоинства Чиркова подала и в адрес радиостанции «Эхо Москвы», в эфире которой Жириновский позволил себе обвинительные высказывания.

«Вслед за этим иском последует дело о клевете. Хотя вы еще можете успеть просто публично извиниться», — обратилась Чиркова к Жириновскому.

Напомним, в 2011 году Ирина Чиркова, будучи членом ЛДПР, была избрана депутатом Госдумы. В 2016 году она покинула партию Жириновского и вступила в ряды «Справедливой России».