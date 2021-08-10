Вашингтон, 10 августа, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Фонд Tyler Robinson Foundation, созданный рок-группой Imagine Dragons, проведёт благотворительную приключенческую игру в онлайн формате. Об этом 10 августа пишет издание Elle Girl.

Благотворительность

По данным СМИ, главной идеей квеста является помощь детям с онкологическими заболеваниями. В рамках проекта, участники зарегистрируются на сайте фонда и внесут определённую сумму для того, чтобы присоединиться к игре.

Ранее фонд Tyler Robinson Foundation уже проводил подобный квест. Он станет сюжетной предысторией новой игры, которая пройдёт с 14 августа по 2 сентября 2021 года.