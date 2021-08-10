Приштина, Сербия, 10 августа, 2021, 22:29 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 10 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 5272 образцов в крае выявили 562 носителя коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». Восемь человек признаны излечившимся от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили 110 756 случаев заражения, 105 817 пациентов уже здоровы. 2271 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19. 20 июля в крае впервые за три недели умер один пациент с COVID-19. С того времени ситуация ухудшилась и дни без смертей стали редкостью. Число активных случаев заражения приближается к трем тысячам.

Первую партию вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз доставили в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. По данным на 29 июля, в Косово произведено свыше 504 817 инъекций вакцины. Свыше 170 562 жителей края уже получили вторую дозу вакцины.

Жители Косово могут вакцинироваться, по своему выбору, препаратами Pfizer или AstraZeneca.