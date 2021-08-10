Лондон, 10 августа, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Всемирно известная лондонская студия звукозаписи Abbey Road Studios временно открыла двери для всех желающих до 15 августа в честь своего 90-летия. Об этом сообщает официальный аккаунт легендарной студии в инстаграм.

The Beatles

Мероприятие получило название «Эбби-роуд: День открытых дверей» и дает посетителям возможность осмотреть все три оригинальных зала звукозаписи, в которых записывались такие артисты, как The Beatles, Pink Floyd, Кейт Буш, Oasis, Канье Уэст, Адель, Эд Ширан и Фрэнк Оушен.

https://twitter.com/AbbeyRoad/status/1424702029168001024

Ранее стало известно, что Мэри Маккартни, дочь участника The Beatles Пола Маккартни, снимет серию документальных фильмов о известных студиях звукозаписи.