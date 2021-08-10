Стокгольм, 10 августа, 2021, 22:28 — ИА Регнум. С 6 августа зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции стало на один больше. Такие данные 10 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 658 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 106 821 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 2283 человека.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получил 6 560 956 человек, вторую — 4 437 997 человек.

По состоянию на 10 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 31 пациент с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находится в реанимационных отделениях и получает медицинскую помощь.