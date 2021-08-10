Женева, Швейцария, 10 августа, 2021, 22:10 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 560 850 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8426 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 10 августа августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период с начала пандемии выявлено уже 203 295 170 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 303 515 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 461 377 выявленных инфицированных и 8170 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.