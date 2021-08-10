Вашингтон, 10 августа, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Медоу Уокер, дочь актёра Пола Уокера, помолвлена с актёром Луи Торнтон-Алланом. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

tung256 Обручальное кольцо

https://www.instagram.com/p/CSXd2lFJdaj/

Медоу Уокер опубликовала видео, на котором она плавает в бассейне и демонстрирует кольцо на безымянном пальце. Подробностей о помолвке она не раскрыла.

ИА REGNUM напоминает, что Медоу Уокер является единственным ребёнком Пола Уокера. Она родилась в 1998 году от его бывшей девушки Ребекки Сотерос.