Тирана, 10 августа, 2021, 22:26 — ИА Регнум. В Албании 10 августа в результате обследования 5536 пациентов выявили 220 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 31 пациент выздоровел. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

aXeLuS Мечеть Этхем-Бай, Тирана, Албания

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По данным министерства, всего в Албании выявили 133 201 случай заражения коронавирусом. 130 470 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2460 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 1271. На стационарном лечении находятся 30 пациентов, ни один из них не находится в тяжелом состоянии.

К лету эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. В последние недели наметилась устойчивая тенденция к повторному росту числа активных случаев заражения, однако суточная смертность по-прежнему держится на нулевой отметке. В стране произведено свыше миллиона инъекций вакцины от COVID-19 — то есть свыше четверти населения уже получили хотя бы одну дозу вакцины.