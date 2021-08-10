Вашингтон, 10 августа, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Американский режиссёр и сценарист Уэс Андерсон предложил роль в своём новом художественном фильме голливудской актрисе Марго Робби, передаёт 10 августа The Hollywood Reporter.

(сс) Eva Rinaldi Марго Робби

Отмечается, что пока у картины нет названия, но съёмки уже в этом месяце начнутся в Испании. В фильме будут сниматься такие звёзды американского кино как Билл Мюррей, Том Хэнкс, Эдриен Броуди, Тильда Суинтон.

Напомним, Робби задействована в новом фильме «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна, сейчас она снимается в картине «Вавилон» Дэмьена Шазелла. Добавим, что в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» Робби исполнила роль Шэрон Тейт.