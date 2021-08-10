Ирвайн, США, 10 августа, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Открытое бета-тестирование игры Diablo II: Resurrected запустится 20 августа 2021 года. Об этом 10 августа сообщалось на официальном сайте компании Blizzard Entertainment.

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Тестирование продлится до 23 августа. Разработчики отметили, что в нём будет представлена не финальная версия игры — а значит на релизе проект может выглядеть по-другому.

Полноценный релиз Diablo II: Resurrected ожидается 23 сентября 2021 года. Напомним, что Resurrected — это обновлённая версия оригинальной Diablo II и дополнения Lord of Destruction с улучшенной графикой.