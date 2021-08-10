Мурманск, 10 августа, 2021, 21:53 — ИА Регнум. В Мурманской области ослабили антиковидный режим — с 12 августа в регионе разрешено проведение массовых и спортивных мероприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа ресторана после снятия режима ограничений в Москве

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

"С 12 августа разрешаются мероприятия с численностью посетителей до 70 человек при заполняемости помещений не более 50%, а также уличные спортивные мероприятия на свежем воздухе, с участием зрителей. Если сохранится устойчивая тенденция снижения заболеваемости, послабление существующих ограничений будет продолжено», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области было выявлено 228 носителей коронавируса. На лечении находятся почти 11 тысяч ковид-пациентов.