Вашингтон, 10 августа, 2021, 22:30 — ИА Регнум. TikTok-блогер Бенито Скиннер снял рекламный ролик о вакцинации. Видео доступно на его канале в соцсети.

(сс) The White House Джен Псаки

В ролике Скиннер в образе стажёра Купера приходит в Белый дом, в котором пьёт кофе, работает за компьютером и обсуждает вакцинацию с пресс-секретарём Джен Псаки. «Нам нужно, чтобы уколы в руку сделал каждый житель Америки», — говорит блогер.

Добавим, что за сутки ролик Бенито Скиннера посмотрели более 3,3 млн человек. А более 528 тыс. из них поставили видео отметку «нравится».