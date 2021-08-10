Редвуд-Сити, США, 10 августа, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Компания Electronic Arts выпустила новый трейлер спортивного симулятора FIFA 22. Ролик был опубликован на YouTube-канале проекта 10 августа.

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Новый трейлер посвящён игровому режиму Ultimate Team — в нём геймеры могут с нуля создать свою команду из любимых футболистов. Их ждут специальные соревновательные лиги, ценные награды за победы и возможность настроить собственный стадион.

Релиз FIFA 22 состоится 1 октября 2021 года. Игра будет доступна на PC и консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch.