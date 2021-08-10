Смоленск, 10 августа, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Губернатор Смоленской области Алексей Островский взял на особый контроль ситуацию с заболеванием детей, вернувшихся с отдыха, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе администрации региона.

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«Сообщение об инциденте появилось в социальных сетях и ряде СМИ. В настоящее время по данному факту проводится комплексная проверка всеми заинтересованными структурами, в том числе Департаментами Смоленской области по здравоохранению и социальному развитию, а также представителями Роспотребнадзора», — уточнили в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе, медосмотр детей проводился на каждой станции, но отдельного вагона для изоляции детей не потребовалось. Детей в поезде сопровождали медработники, оказывалась медпомощь.

«По прибытию поезда № 535 «Анапа — Смоленск» в город Рославль с него сошли 6 детей, которые были осмотрены медицинскими сотрудниками Рославльской центральной районной больницы. На железнодорожном вокзале Смоленска сотрудниками Детской клинической больницы, поликлиники №7 и КБ РЖД в количестве 18 человек, а также врачами бригады скорой медицинской помощи осмотрено 75 детей, прибывших из детского оздоровительного лагеря «Счастливое детство» в Анапе», — уточнили в пресс-службе.

У детей взяты мазки, материал доставлен в Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области. На данный момент госпитализированных детей нет, заболевшие находятся на изоляции дома — меднаблюдение за ними будет вестись в течение 14 дней. Также сотрудники профильных Департаментов находятся в постоянном контакте с родителями и готовы оказать всю необходимую помощь.

Губернатор Алексей Островский поручил своему профильному заместителю Вите Хомутовой направить в адрес администрации Краснодарского края, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю и Министерство труда и социальной защиты Краснодарского края письма о сложившейся ситуации со здоровьем детей, выехавших из детского оздоровительного лагеря «Счастливое детство», а также направить делегацию по месту отдыха детей в город Анапу для того, чтобы достоверным способом выяснить причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях родители сообщили о массовом заболевании детей. Вернувшихся с отдыха в Анапе — по заявлению одной из родительниц, заболевашим выделили «вагон-лазарет».