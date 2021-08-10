Тюмень, 10 августа, 2021, 21:48 — ИА Регнум. В Тюмени по результатам комплексной проверки к началу нового 2021−2022 учебного года приняты все школы. Об этом сообщает региональный департамент по общественным связям.

Пресс-служба губернатора Тюменской области На открытии школы в микрорайоне Казарово в Тюмени

Межведомственная комиссия не приняла лишь два корпуса детских садов. Их повторная оценка запланирована на 13 августа. Что касается частных образовательных учреждений, то не приняты 9 из 13 корпусов детсадов. Из городского бюджета выделены средства на обновление ограждений, асфальтобетонного покрытия, крылец и кровель в рамках текущих ремонтов. Работы ведутся в 17 детских садах и четырёх школах. Завершить их планируется до начала учебного года.

Всем организациям, где выявлены нарушения, дано время на устранение недочётов.