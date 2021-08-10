Богданович, Свердловская область, 10 августа, 2021, 21:51 — ИА Регнум. В Богдановиче (Свердловская область) обвинили ранее судимого бездомного мужчину в убийстве 70-летней пенсионерки и её сына. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник главы СУ СКР по региону Александр Шульга.

Clker-Free-Vector-Images Убийца

Труп женщины обнаружили в одном из посёлков Сухоложского района. Там же лежало тела сына, позже он скончался от ран в больницы. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

Подозреваемого задержали — он сам позвонил в полицию и сообщил о содеянном, после чего дал признательные показания. По словам гражданина, он познакомился с сыном пенсионерки на автобусной остановке, и тот позвал его в гости. В рамках застолья граждане пили алкоголь, и женщина якобы оскорбила гостя, после чего он несколько раз ударил пенсионерку и её сына топором (мужчину он также ранил ножом).

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, обвиняемый проживает в Тавде, определённого места жительства не имеет. Также он является инвалидом I группы. Мужчину десять раз судили — в том числе за убийство, кражу, хулиганство, грабёж, истязание, умышленное причинение вреда здоровью.

«Последний раз из мест лишения свободы он освободился в 2016 году», — уточнил Горелых.

Обвиняемый арестован, продолжается расследование уголовного дела

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту избиения пенсионерки.