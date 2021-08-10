В Tales of Arise можно будет поиграть ещё до релиза
Токио, 10 августа, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Японская ролевая игра Tales of Arise получит демоверсию 18 августа 2021 года. Об этом 10 августа сообщает «Игромания».
Lyncconf Games
Геймер
Демоверсия будет доступна на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Пока не сообщается, выйдет ли она в будущем на PC.
Напомним, что полноценный релиз Tales of Arise ожидается 10 сентября 2021 года. Игра расскажет историю представителей двух разных планет, оказавшихся в центре конфликта.