Олбани, США, 10 августа, 2021, 21:41 — ИА Регнум. О своём уходе в отставку объявил 10 августа губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в ходе телеобращения.

Цитата из к/ф «Огни большого города». реж. Чарльз Чаплин. 1931. США Тяжелый бой

Комментируя обвинения в свой адрес по поводу сексуальных домогательств (пожаловались 11 женщин), губернатор сказал, что формулировки полны неточностей, однако сложилась такая обстановка, что, видимо, лучше оставить свою пост.

Куомо «Но учитывая сложившиеся обстоятельства, я считаю, что наибольшую помощь могу оказать, отойдя от дел».

Он добавил, что официально покинет губернаторское кресло через полмесяца, тогда его место временно, до выборов в ноябре будущего года, займёт его заместитель Кэти Хокул.

Куомо извинился перед женщинами, но отметил, что никогда не пытался никого оскорбить. По его словам, его обвинили из политических целей, потому что на самом деле он невиновен в домогательствах.