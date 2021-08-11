Вашингтон, 11 августа, 2021, 06:58 — ИА Регнум. После многомесячных споров Сенат США 10 августа одобрил инфраструктурный план на сумму в $1,2 трлн, проголосовав 60−30, сообщает USA Today.

Lawrence Jackson Сенат США

Впервые план предложил президент США Джо Байден и демократы долгие месяцы боролись за его одобрение в Сенате, где им препятствовали республиканцы, считающие план излишне дорогим. Изначально Байден предложил выделить на ремонт Штатов $2 трлн.

Перед тем, как план станет законом, ему необходимо преодолеть еще несколько препятствий. Теперь законопроект направляется в Палату представителей.

В центре плана — модернизация транспортной инфраструктуры, включая дороги, мосты и аэропорты. Также предполагается развитие высокоскоростного интернета, расширение производства, исследований и разработок, в том числе связанных с использованием более чистых источников энергии и борьбой с климатическими изменениями.

Отметим, что после одобрения Сенатом удешевленного проекта, демократы обнародовали подробности другого пакета на $3,5 трлн, который они намерены вынести на рассмотрение следом.

Напомним, что ранее Байден рассчитывал воплотить свой инфраструктурный план в жизнь за счет поднятия налогов и усиления контроля за их сбором. Так, корпоративный налог, заявил он, ранее сниженный до 21%, следует поднять до 28%.