Бишкек, 10 августа, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Киргизские спецслужбы задержали «телефонную террористку», которая сообщила в милицию о якобы заложенной бомбе и захвате заложников в торговом центре ЦУМ «Айчурек» в центре столицы Киргизии.

40.мвд.рф Телефонный терроризм

В госкомитете нацбезопасности республики отмечают, что задержанная 27-летняя уроженка Чуйской области уже призналась в содеянном.

Она рассказала следователям о том, что мотивом совершенного преступления является ссора с бывшим супругом, который арендует бутик в ЦУМе.

Против «телефонной террористки» возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» Уголовного кодекса. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и шести месяцев.