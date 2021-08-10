Москва, 10 августа, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Рэпер Давид Нуриев (известен как Птаха) попал в одну из московских клиник. Об этом он сообщил 10 августа в своём Instagram-аккаунте.

Platonova Alina Птаха

https://www.instagram.com/reel/CSZP-v4ocer/

Артист, плохо выговаривая слова после анестезии, рассказал, что ему требуется операция. Однако он не сообщил, какое заболевание у него диагностировали врачи. «Все норм, жить буду (но это не точно), лекарств тут хватает, врачи хорошие… Не переживайте, я паникёр, но живучий», — написал рэпер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Птаха является одним из актёров фильма «Брат 3», премьера которого ожидается в 2022 году. Пользователи Сети раскритиковали тизер киноленты — по их мнению, создатели кино «не имели права называть фильм «Брат 3» без Балабанова и Бодрова».