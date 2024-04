Санкт-Петербург, 10 августа, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Ролевая игра Pathfinder: Wrath of the Righteous выйдет на консолях PS4 и Xbox One 1 марта 2021 года. Об этом 10 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе студии Owlcat Games.

Owlcat Games Pathfinder: Wrath of the Righteous

Помимо этого, разработчики выпустили новый трейлер проекта — в нём показаны все доступные игроку персонажи-компаньоны. Релиз Pathfinder: Wrath of the Righteous на PC ожидается 2 сентября 2021 года.

Напомним, что Pathfinder: Wrath of the Righteous является продолжением игры Pathfinder: Kingmaker, выпущенной в 2018 году. Проект получил преимущественно положительные оценки от геймеров и критиков.