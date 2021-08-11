Вашингтон, 11 августа, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Американская компания Serenade Foods отзывает более 27 тыс. кг замороженных куриных продуктов из-за возможного заражения сальмонеллой. Это произошло после того, как из восьми штатов поступили жалобы на отравления, сообщает 10 августа USA Today.

skeeze Сальмонеллы

Служба безопасности и инспекции продуктов питания министерства сельского хозяйства США объявила о добровольном отзыве продукции компании из Милфорда, штат Индиана, на своем веб-сайте.

Под отзыв попали пять продуктов под тремя торговыми марками: Dutch Farms Chicken, Milford Valley Chicken и Kirkwood.

Напомним, что в начале июня Центр по контролю и профилактике заболеваний США начал расследование вспышки заболеваний сальмонеллой в нескольких штатах. Отравления связывают с сырыми, замороженными, панированными и фаршированными куриными продуктами.

На этом фоне 2 июня министерство сельского хозяйства США выпустило предупреждение об опасности для здоровья населения.