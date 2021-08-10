Вашингтон, 10 августа, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Группа энтузиастов Amper Software решила перенести популярный многопользовательский шутер Team Fortress 2 на игровой движок Source 2. Об этом 10 августа сообщает издание Eurogamer.

Teamfortress.com Team Fortress 2

«С тех пор, как движок Source 2 был впервые публично упомянут, многие люди в сообществе Team Fortress 2 начали задавать вопрос: «если Valve когда-нибудь перенесет TF2 на Source 2, то как это будет выглядеть?», — пишут авторы проекта. Разработка ведётся при помощи игры-песочницы s&box.

Team Fortress 2 — это онлайн-экшен, в котором две команды игроков сражаются друг с другом, управляя персонажами с уникальными способностями. Его релиз состоялся ещё в 2007 году.