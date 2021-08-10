Вашингтон, 10 августа, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс получила роль в сериале Тима Бёртона «Уэнсдей» (Wednesday), сообщает 10 августа Collider.

Metro-Goldwyn-Mayer Семейка Адамс 2019

Она сыграет роль Мортиши Аддамс — матери семейства Аддамс. Роль Уэнсдей — студентки Академии Невермор исполнит Дженна Ортега (сериал «Ты»), отца Гомеса Аддамса сыграет Луис Гусман («Управление гневом», «9/11»).

Первый сезон «Уэнсдей» из восьми серий выйдет в 2022 году.