* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Президент США Джозеф Байден не считает захват Кабула отрядами «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неизбежным, заявила 10 августа на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам, войска афганского правительства должны дать отпор боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Президент продолжает считать, что захват талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула или страны не является неизбежностью, и что они должны продемонстрировать политическую волю, организовать отпор», — сказала Псаки.

При этом Псаки подчеркнула, что Вашингтон не может позволить себе «чувствовать разочарование» результатами действий афганской армии, которая должна применить всю «подготовку в сфере безопасности, которая была ими получена».

Как сообщало ИА REGNUM, к вечеру 10 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о захвате ещё одной столицы провинции — города Пули-Хумри, административного центра провинции Баглан.

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