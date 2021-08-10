Москва, 10 августа, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Наталья Починок временно — с 30 июля по 6 сентября — отстранена от должности ректора Российского государственного социального университета, передаёт 10 августа РБК.

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Соответствующее решение приняло Минобрнауки. Временно исполняющим обязанности ректора РГСУ назначен Андрей Хамров. По его словам, в ходе внеплановой проверки, проводившейся министерством в РГСУ по факту «жалоб студентов на обучение, проживание и т.д.», «выявлены нарушения», и ректора отстранили.

Хамров «Были выявлены недостатки в её декларации о доходах, но проверка идёт, возможно, там всё нормально. Мы ждём заключения».

Будет ли Починок возвращена на должность или снята, решит министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков, отметил врио ректора.

Кроме того, из РГСУ уволилась проректор по социальной политике и экономике Ольга Бахтина: это произошло после её временного отстранения от работы в ходе вышеуказанной внеплановой проверки.