Пермь, 10 августа, 2021, 20:52 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки подтвердили смерть ещё 23 человек от COVID-19. Это следует из официальных сообщений оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее количество умерших возросло с 3489 до 3512. В больницах находятся 3723 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе зафиксировали уже 77 786 случаев заражения коронавирусом.