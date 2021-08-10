В Прикамье от COVID-19 скончались уже более 3500 пациентов
Пермь, 10 августа, 2021, 20:52 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки подтвердили смерть ещё 23 человек от COVID-19. Это следует из официальных сообщений оперштаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Общее количество умерших возросло с 3489 до 3512. В больницах находятся 3723 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе зафиксировали уже 77 786 случаев заражения коронавирусом.