* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 20:46 — REGNUM Отряды радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью захватили административный центр провинции Баглан — город Пули-Хумри, сообщил 10 августа представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахед на своей странице в Twitter.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

Напомним, провинция Баглан расположена на севере Афганистана.

«Город Пули-Хумри, центр провинции Баглан, полностью завоеван», — написал Муджахед в Twitter.

Он сообщил, что уже захвачены администрация губернатора провинции, управление полиции, разведывательное управление и другие учреждения.

При этом афганский телеканал Tolo News также сообщил, что правительственные силы оставили город Пули-Хумри.

Стоит отметить, что через Пули-Хумри проходит стратегически важная автодорога, соединяющая Кабул с городом Мазари-Шариф и рядом северных районов страны.

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