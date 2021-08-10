Париж, 10 августа, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Об успешном прохождении бывшим форвардом «Барселоны» Лионелем Месси медосмотра для его новой команды «Пари Сен-Жермен» (Франция) рассказал 10 августа журналист Фабрицио Романо в Twitter:

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

«Лео Месси успешно прошёл медицинские тесты сегодня днём в Париже. Он скоро переедет в отель, чтобы завершить «технические работы» после официального объявления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Месси в конце июня 2021 года завершил свою карьеру в «Барселоне», в которой он был нападающим на протяжении почти 20 лет. Месси подписал с ПСЖ контракт на два года. Завтра, 11 августа, в Париже пройдёт пресс-конференция Месси.