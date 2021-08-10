Оренбург, 10 августа, 2021, 20:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области за последние отчётные сутки от COVID-19 скончались ещё семь пациентов. Это следует из информации регионального оперштаба.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

На 9 августа общее число умерших было 1342. А к 10-му их стало уже 1349. 393 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. В том числе 82 подключены к аппаратам ИВЛ.

Ещё 1157 пациентов находятся на кислородной поддержке. А состояние 1229 граждан оценивается как средней тяжести. Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье зарегистрировано уже 59 781 случаев заражения коронавирусом.