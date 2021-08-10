Вашингтон, 10 августа, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Нападение на танкер Mercer Street было осуществлено с территории Йемена с применением беспилотника, предоставленного Ираном, заявила 10 августа заместитель помощника главы Пентагона по делам Ближнего Востока Дана Строул на слушаниях в комитете Конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM США, Иран

В частности, на вопрос сенатора Тодда Янга, можно ли подтвердить информацию о том, что «недавняя атака на танкер Mercer Street в Оманском заливе с применением произведенных Ираном беспилотников исходила из Йемена», представитель Пентагона ответила однозначно утвердительно.

«Да, я могу подтвердить эти сообщения», — ответила Строул.

По её словам, хуситы могли атаковать танкер при «поддержке Ирана» с использованием беспилотника, так как Иран поставляет технически сложные вооружения формированиям хуситов в Йемене.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада, в том числе США и Британия, обвиняют Иран в нападении 30 июля на следовавший под флагом Либерии танкер Mercer Street, в результате которого погибли двое членов экипажа — гражданин Румынии и подданный Британии.

Иран категорически отвергает эти обвинения, называя их политически мотивированными и голословными.