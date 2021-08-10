Тобольский район, Тюменская область, 10 августа, 2021, 20:32 — ИА Регнум. В Тюменской области под Тобольском 10 августа взрывотехники уничтожили боеприпас. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области Обнаруженный снаряд

Боеприпас обнаружил местный житель в лесу вблизи деревни Иртышатские Юрты Тобольского района.

Получив информацию о найденном подозрительном предмете, на место незамедлительно прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН. Они идентифицировали находку как артиллерийский снаряд калибра 122 мм, снаряжённый запалом, со следами сильной коррозии.

Снаряд представлял реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, отмечают тюменские росгвардейцы. Он был уничтожен на месте накладным зарядом.