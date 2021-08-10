Оренбург, 10 августа, 2021, 20:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области зарегистрировали ещё 354 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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37,7% новых ковид-пациентов находятся в возрастной категории от 18 до 44 лет. Всего с начала пандемии в Оренбуржье обнаружили уже 59 781 случаев заражения.

Выздоровели 49 262 человека. В стационарах на лечении находятся 1745 граждан. Из них 82 подключены к аппаратам ИВЛ.