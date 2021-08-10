Ижевск, 10 августа, 2021, 20:24 — ИА Регнум. В Удмуртии под программу догазификации подпадают 107 414 домохозяйства в 770 населенных пунктах республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пресс-служба правительства Удмуртии Газификация

По словам председатель правительства республики Ярослава Семенова, до настоящего момента поступило 6059 заявок от домохозяйств 320 населенных пунктов. Сейчас составляется пообъектный график догазификации, который должен быть утвержден до 1 сентября текущего года.

В пресс-службе напомнили, что заявку на участие в программе можно подать в 301 пункте лично, а также в электронном формате на портале Единого оператора газификации РФ connectgas.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно программе развития газоснабжения и газификации региона на период с 2021 по 2025 год в Удмуртии будет построено 551 км межпоселковых газопроводов к 132 деревням, селам и поселкам.

Читайте также: Газпром вложит в газификацию Удмуртии почти 4 млрд рублей