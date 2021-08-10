Весь мир, 10 августа, 2006, 12:37 — ИА Регнум. Тамбовский мастер спорта международного класса, представитель ФСО "Динамо" Владислав Фролов оказался единственным представителем России в беге на 400 м на чемпионате Европы в шведском Гетеборге, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в комитете по спорту Тамбовской области. Воспитанник Михаила Солтана завоевал серебряную медаль чемпионата Европы, пробежав по личному рекорду 45.09 с. Быстрее был только французский спринтер Марк Ракил с результатом 45.02 с. В блиц-интервью после финального забега Владислав Фролов отметил: "Я не удивлен, я верил в свои возможности пробежать хорошо. Я приехал в Швецию хорошо подготовленным. Думаю, в следующий раз смогу "выбежать" из 45 секунд". 13 августа вице-чемпион Европы примет участие в эстафетном беге 4х400 метров.