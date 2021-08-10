Учалы, Башкирия, 10 августа, 2021, 20:13 — ИА Регнум. В Башкирии в детском оздоровительном лагере «Калкан» Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) заработала профориентационная площадка для знакомства детей с деятельностью комбината. В помещении одного из ангаров работники комбината соорудили и разместили макеты нескольких производственных объектов предприятия.

Пресс-служба УГМК

Перемещаясь по профплощадке, дети не просто слушают о том, как добывают и перерабатывают руду, но и пробуют сами управлять моделями шахтного погрузчика или экскаватора, загружать игрушечные самосвалы горной массой и отправлять их по технологической дороге карьера на рудные склады.

«Очень хорошая задумка получила прекрасное воплощение. Для детей визуализировали основные производственные процессы комбината, при этом наибольший интерес у них вызывает флотация: они видят, как образуются пузырьки, понимают, как на них закрепляются минералы, и как мы получаем готовый концентрат», — делится впечатлениями главный обогатитель АО «Учалинский ГОК» Вячеслав Закопайло, который принимал участие в организации мини-парка по профориентации.

Для наглядной демонстрации обогатительного процесса на профплощадке установили лабораторное оборудование — дробильную установку и флотационную машину. Ребятам показывают, до какой фракции дробится руда, поясняют, как она истирается стальными шарами в мельницах, и что происходит дальше во флотомашинах. После того, как дети «получают» готовый концентрат в фильтровально-сушильном отделении, они приступают к знакомству с очистными сооружениями промышленных сточных вод и комплексом пастового сгущения хвостов обогащения. Финальная локация дает представление об экологической деятельности комбината.

Открытию профориентационной площадки предшествовала большая организационная работа, в которой участвовали специалисты цехов и подразделений Учалинского ГОКа и Учалинского колледжа горной промышленности. В течение нескольких месяцев разрабатывалась концепция площадки, подбиралось оборудование и макеты. Профориентационная площадка в дальнейшем будет совершенствоваться — ее дополнят экранами с видеороликами для более полного погружения в производство предприятия.