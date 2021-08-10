Сан-Себастьян, Испания, 10 августа, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Почётную награду «Доностия» вручат голливудскому актёру Джонни Деппу на 69-м кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания), сообщили 10 августа в пресс-службе мероприятия.

Цитата из трейлера фильма «Город лжи» Джонни Депп

Джонни Деппа решили наградить за его вклад в кинематограф. Его организаторы фестиваля назвали одним из самых «талантливых и многоплановых актёров современного кино». Премия Деппу будет вручена 22 сентября.

Напомним, Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне проходит ежегодно, начиная с 21 сентября 1953 г. В Испании это — одно из крупнейших культурных событий года.

Самой высшей наградой фестиваля считается «Золотая раковина»: её вручают за лучший фильм. «Серебряную раковину» вручают лучшему актёру, лучшей актрисе и лучшему режиссёру.

«Доностия» — это почётная награда, которой удостаивается деятель за вклад в кинематограф.