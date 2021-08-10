Советский, Югра, 10 августа, 2021, 19:47 — ИА Регнум. В городе Советском (ХМАО) бродячие собаки выгнали детей из песочницы. Малолетние дети спаслись от стаи на турниках. Видео с инцидентом опубликовано в группе «Подслушано Советский ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте».

Vk.com/overhearsovetskiy Цитата из видео

«Вот такая ужасная ситуация во дворе на улице Гастелло, 7. Сделайте уже что-нибудь с бездомными животными! Почему дети должны бояться гулять? Мой младший брат не может выйти, потому что его покусали уже несколько раз и он панически боится собак!» — пишет автор публикации.

В администрации города Советский пояснили, что органы местного самоуправления поселений законодательно имеют право на отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в специализированные приюты. После чипирования собаки возвращаются на улицу.

«В Советском работает специализированная организация по отлову безнадзорных животных. Отловленных собак отправляют в приют Нижневартовска. После вакцинации, чипирования, проверки на агрессию и карантина животных выпускают в привычную среду обитания. Агрессивные особи остаются в приюте на пожизненном содержании. Чипированные животные повторному отлову не подлежат», — пояснили сотрудники горадминистрации в ветке обсуждения жуткого видео.

Отмечается, что в Советском в 2021 году деньги на отлов бездомных собак реализованы полностью — уже отловили 31 особь.

«Отдел по городскому хозяйству проводит работу по сбору информации об имеющихся безнадзорных животных на территории города для формирования заявки к отлову на 2022 год», — пояснили в горадминистрации Советского.