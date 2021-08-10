Ижевск, 10 августа, 2021, 19:45 — ИА Регнум. По состоянию на 6 августа в Удмуртии зарегистрирован 371 случай заражения коронавирусом среди граждан, прошедших полный курс вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора.

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Это число составляет 0,1% от численности всех вакцинированных жителей Удмуртии.

Все заразившиеся после прививки перенесли заболевание в легкой форме, случаев тяжелого течения заболевания или летальных исходов среди привившихся не зарегистрировано.

Уточняется, что в числе привившихся препаратом «Спутник V» заразились коронавирусом 296 человек, «ЭпиВакКороной» — 76 жителей, и двое — после прививки «КовиВак».

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 6 августа в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 307 484 человека. Второй компонент препарата получили 217 527 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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